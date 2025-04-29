Fenomen Mükremin Gezgin hakkında \'Müstehcenlik\' suçundan ev hapsi kararı

Fenomen Mükremin Gezgin erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşmış, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkeme Gezgin ile ilgili kararını verdi.

"MÜSTEHCENLİK" SUÇU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.