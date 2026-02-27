Başkan Zeyrek'in ölümüne ilişkin davada ikinci duruşma bugün - Son Dakika
27.02.2026 09:38  Güncelleme: 09:44
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması başladı. Dava sürecinde 9 Eylül Üniversitesi'nden gelecek yeni bilirkişi raporunun mahkemeye sunulması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın ikinci duruşması başladı. Tutuklu sanığın bulunmadığı davada, 9 Eylül Üniversitesi'nden gelecek yeni bilirkişi raporunun mahkeme heyetine sunulması bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, geçen yıl 6 Haziran'da evinin havuzundaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ikinci duruşması bugün Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Geçtiğimiz 5 Aralık tarihinde görülen ilk duruşmada, tutuklu yargılanan sanıklar H.İ. ve N.B.'nin tahliyesine karar verilmişti. Tutuksuz 10 sanığın yargılandığı davanın bugün yapılacak oturumunda, eksik kalan tanık beyanlarının alınması ve olaydaki ihmalleri aydınlatacak teknik incelemelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Davanın ilk duruşmasında, 9 Eylül Üniversitesi'nden talep edilen ikinci bilirkişi raporunun bugün mahkemeye sunulması öngörülüyor. Teknik detayların yer alacağı raporda; havuzun elektrik tesisatı, akım koruma sistemleri ve yapı denetim süreçlerine dair tespitlerin mahkeme heyetince incelenmesi ve tarafların beyanlarının alınması planlanıyor. Dosya kapsamında daha önce dinlenemeyen tanıkların ifadelerine başvurulacak olan duruşmada, tutuksuz yargılanan sanıkların ve müşteki avukatlarının teknik rapora dair değerlendirmeleri de kayıt altına alınacak.

Olayın özeti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2025 gecesi evinin havuzundaki bir arızayı kontrol ettiği sırada elektrik akımına kapılmış, kaldırıldığı hastanede 9 Haziran günü yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturmada 2'si tutuklu 10 sanık hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla dava açılmış, ilk duruşmada tutuklu bulunan 2 sanığın tahliyesine karar verilmişti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, Politika, 3. Sayfa, 9 Eylül, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
