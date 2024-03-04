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Fethi Sekin'in şehadete erdiği yerin etrafı koruma altına alındı

İZMİR - 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik PKK/KCK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda, polis memuru Fethi Sekin'in şehadete erdiği yerin etrafı koruma altına alındı.

5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesine yönelik PKK/KCK'lı teröristler tarafından bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen hain saldırıda, polis memuru Fethi Sekin'in şehadete erdiği yerin etrafı koruma altına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Hain terör saldırısına canı pahasına kahramanca mani olup sayısız hayat kurtaran aziz şehidimiz Fethi Sekin'in şehadete erdiği yerin etrafı, Cumhuriyet Başsavcılığımız ve Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunun çalışması ile kapatılmıştır. Bu vesile ile şehitlerimiz Fethi Sekin ve Musa Can ile birlikte tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." denildi.