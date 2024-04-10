Muğla\'nın Fethiye ilçesinde 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Türk karasularından lastik bot ile yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 18'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 18'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA
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Isparta'nın Gelendost ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet ve iki otomobil çarpıştı. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Isparta ve Gelendost Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Bilecik İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 5. katından düşen 22 yaşındaki Bayram Güçlü ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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