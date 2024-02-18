Fethiye açıklarında lastik bot su almaya başladı, göçmenler kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye açıklarında lastik bot su almaya başladı, göçmenler kurtarıldı

Fethiye açıklarında lastik bot su almaya başladı, göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot su almaya başlayınca yardım çağrısında bulundular. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, lastik bot içindeki 4'ü çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı.

18.02.2024 17:57
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot su almaya başlayınca yardım çağrısında bulundular.

Fethiye açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot olumsuz hava şartları nedeniyle su alarak batma tehlikesi karşı karşıya kaldı. Bot içindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması sonrası bölgeye Sahil Güvenlik gönderildi. Lastik bot içerisindeki 4'ü çocuk 10 düzensiz göçmen kurtarılırken, lastik bot içindeki bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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