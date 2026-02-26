Fethiye'de 25 Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı - Son Dakika
26.02.2026 18:11
Muğla'nın Fethiye açıklarında lastik bot içindeki 25 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde 11'i çocuk toplam 25 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Fethiye ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

