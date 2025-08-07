Fethiye'de Alkollü Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
Fethiye'de Alkollü Sürücü Tutuklandı

Fethiye\'de Alkollü Sürücü Tutuklandı
07.08.2025 20:27
İngiliz kadına çarpan sürücü, gerçek kimliğini gizlemeye çalıştı, tutuklandı. Kadın hastanede.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçen İngiliz uyruklu kadına çarpan ve aracıyla geçmeye kalkan sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı üzerinde, yaya geçidinde meydana geldi. 48 HC 033 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.K, karşıdan karşıya geçmeye çalışan İngiliz vatandaşı Lisa Jane Di Palma'ya (61) çarptı. Ağır yaralanan Di Palma, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada alkollü olduğu belirtilen sürücünün kazadan sonra yaralı vaziyette yerde yatmakta olan kadının üzerinden geçmeye çalışmış, vatandaşlar tarafından engellenmişti.

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün, emniyetteki işlemleri sırasında kardeşinin kimliğini vererek gerçek kimliğini gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı. Ş.K. isimli sürücü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazada ağır yaralanan Lisa Jane Di Palma'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Fethiye, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

