Fethiye\'de Bot Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında iki botun çarpışması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, Fethiye'de Göcek açıklarında Ayten Koyu mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle bölgedeki bir zodyak bot, başka botla çarpıştı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan Güllü Torun Vasilev, Sahil Güvenlik botuyla iskeleye getirildi. Yaralı, bölgede bekleyen ambulansla, Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vasilev, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - MUĞLA