Fethiye\'de Cinayet Davasında Tanıklar Dinlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi Şükrü Aysu (53), kayınvalidesi Adile Aysu (52) ve bir villada çalışan Muhammet Akbaba'yı (49) silahla vurarak öldüren, iki kişiyi de yaralayan Özcan Aybey'in yargılandığı davanın 2. duruşması görülürken, mahkeme tanıkları dinledi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanığın boşanma aşamasında olduğu eşi Nazlı Aybey ile kardeşi Nazifcan Aysu tanık olarak dinlendi. Sanık Özcan Aybey, hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Nazlı Aybey "Senin yüzünden annen baban öldü, sıra sende diye mesaj attı" ifadesinde bulundu.

Fethiye 3.Ağır ceza mahkemesindeki Duruşmada söz verilen Nazlı Aybey, sanık Özcan Aybey ile boşanma aşamasında olduklarını belirtti. Eşinin kendisini daha önce darp ettiğini, üzerinde sigara söndürdüğünü ve bu konuda ayrı davaların sürdüğünü ifade eden Aybey, olay ile ilgili yaşananları şöyle anlattı:

"Olaydan 1 gün önce babamla Özcan evdeki tamirat esnasında kavga etti. Özcan silah çıkardı, Babamda "vuracaksan vur, alacağın bir can değil mi ?" dedi. Gittik şikayetçi olduk. Bu kavgada sonra tehditler nedeniyle korktuğumuz için komşumuz E.A.'nın evinde kaldık. Sabah annemle babam erkenden çıkmıştı. Ben evdeyken E.A'nın eşi 'Özcan geliyor' dedi. Saklandım. E.A dışarı çıktı, Özcan 'Nazlı burada mı?' diye sordu. E.A. olmadığımı söyledi. Özcan ayrıldı 5-6 dakika sonra silah seslerini duydum. Bana da mesaj attı: 'Senin yüzünden annen baban öldü, sıra sende' dedi.

"Öncesinde defalarca tehdit etti"

Nazlı Aybey'in kardeşi Nazifcan Aysu da duruşmada tanıklık etti. Sanığın kendisini birçok kez arayıp yaşanan kavgalar nedeniyle tehdit ettiğini anlatan Aysu, "Bana mesaj attı. 'Anneni babanı öldüreceğim. Kimden başlayayım, annenden mi, babandan mı, senden mi?' diye. Defalarca şikayetçi olduk ama yeterince ilgilenilmedi" dedi.

"Ev sahibi de tanık olarak dinlendi"

Olay günü Nazlı Aybey, annesi Adile Aysu ve babası Şükrü Aysu ailesini evinde misafir eden E.A da mahkemede tanık olarak ifade verdi. E.A., "Şükrü Aysu ve eşi olaydan önceki gece bizde kaldı. Sabah erken çıkmışlardı. Ben uykudaydım. Eşim uyandırdı, 'Özcan geliyor' dedi. Dışarı çıktım. Özcan, elinde silahla 'Nazlı burada mı?' dedi. Olmadığına yemin ettirdikten sonra ayrıldı. 3 dakika sonra silah sesleri geldi. Olay yerine gittiğimde Şükrü Aysu ve eşinin hayatını kaybettiğini gördüm" diye konuştu.

Önceki duruşmada cinayetleri inkar etti

Sanık Özcan Aybey, davanın ilk duruşmasında daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi değiştirerek, cinayetleri işlemediğini öne sürmüştü. "Kayınpederim, kayınvalidem ve Muhammet Akbaba'yı ben öldürmedim, o adrese gitmedim" demişti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MUĞLA