Fethiye'de Cinayet Davasında Tanıklar Dinlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fethiye'de Cinayet Davasında Tanıklar Dinlendi

Fethiye\'de Cinayet Davasında Tanıklar Dinlendi

Özcan Aybey'in ailesini öldürmesiyle ilgili davada tanık ifadeleri ortaya çıktı.

09.05.2025 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi Şükrü Aysu (53), kayınvalidesi Adile Aysu (52) ve bir villada çalışan Muhammet Akbaba'yı (49) silahla vurarak öldüren, iki kişiyi de yaralayan Özcan Aybey'in yargılandığı davanın 2. duruşması görülürken, mahkeme tanıkları dinledi.

Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanığın boşanma aşamasında olduğu eşi Nazlı Aybey ile kardeşi Nazifcan Aysu tanık olarak dinlendi. Sanık Özcan Aybey, hastanede tedavi gördüğü gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Nazlı Aybey "Senin yüzünden annen baban öldü, sıra sende diye mesaj attı" ifadesinde bulundu.

Fethiye 3.Ağır ceza mahkemesindeki Duruşmada söz verilen Nazlı Aybey, sanık Özcan Aybey ile boşanma aşamasında olduklarını belirtti. Eşinin kendisini daha önce darp ettiğini, üzerinde sigara söndürdüğünü ve bu konuda ayrı davaların sürdüğünü ifade eden Aybey, olay ile ilgili yaşananları şöyle anlattı:

"Olaydan 1 gün önce babamla Özcan evdeki tamirat esnasında kavga etti. Özcan silah çıkardı, Babamda "vuracaksan vur, alacağın bir can değil mi ?" dedi. Gittik şikayetçi olduk. Bu kavgada sonra tehditler nedeniyle korktuğumuz için komşumuz E.A.'nın evinde kaldık. Sabah annemle babam erkenden çıkmıştı. Ben evdeyken E.A'nın eşi 'Özcan geliyor' dedi. Saklandım. E.A dışarı çıktı, Özcan 'Nazlı burada mı?' diye sordu. E.A. olmadığımı söyledi. Özcan ayrıldı 5-6 dakika sonra silah seslerini duydum. Bana da mesaj attı: 'Senin yüzünden annen baban öldü, sıra sende' dedi.

"Öncesinde defalarca tehdit etti"

Nazlı Aybey'in kardeşi Nazifcan Aysu da duruşmada tanıklık etti. Sanığın kendisini birçok kez arayıp yaşanan kavgalar nedeniyle tehdit ettiğini anlatan Aysu, "Bana mesaj attı. 'Anneni babanı öldüreceğim. Kimden başlayayım, annenden mi, babandan mı, senden mi?' diye. Defalarca şikayetçi olduk ama yeterince ilgilenilmedi" dedi.

"Ev sahibi de tanık olarak dinlendi"

Olay günü Nazlı Aybey, annesi Adile Aysu ve babası Şükrü Aysu ailesini evinde misafir eden E.A da mahkemede tanık olarak ifade verdi. E.A., "Şükrü Aysu ve eşi olaydan önceki gece bizde kaldı. Sabah erken çıkmışlardı. Ben uykudaydım. Eşim uyandırdı, 'Özcan geliyor' dedi. Dışarı çıktım. Özcan, elinde silahla 'Nazlı burada mı?' dedi. Olmadığına yemin ettirdikten sonra ayrıldı. 3 dakika sonra silah sesleri geldi. Olay yerine gittiğimde Şükrü Aysu ve eşinin hayatını kaybettiğini gördüm" diye konuştu.

Önceki duruşmada cinayetleri inkar etti

Sanık Özcan Aybey, davanın ilk duruşmasında daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadeyi değiştirerek, cinayetleri işlemediğini öne sürmüştü. "Kayınpederim, kayınvalidem ve Muhammet Akbaba'yı ben öldürmedim, o adrese gitmedim" demişti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Mahkeme, Cinayet, Fethiye, 3-sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de Cinayet Davasında Tanıklar Dinlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Minguzzi ailesi destek için duruşmaya gelenlerle duygu dolu anlar yaşadı Minguzzi ailesi destek için duruşmaya gelenlerle duygu dolu anlar yaşadı
Girişimler başladı Onyekuru, dördüncü kez Süper Lig yolcusu Girişimler başladı! Onyekuru, dördüncü kez Süper Lig yolcusu
Bodrum’da su borusu patladı Evleri su bastı, araçlarda hasar oluştu Bodrum'da su borusu patladı! Evleri su bastı, araçlarda hasar oluştu
Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama Özgür Özel'den Yılmaz Özdil'e çok sert tepki: O geri vitesi yedirirler adama
Vatikan’da yeni Papa halkı selamladı Vatikan'da yeni Papa halkı selamladı
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı

20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
17:37
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
16:31
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
08:19
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten
08:16
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
08:15
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
08:14
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
07:56
Galatasaray yarın şampiyon olabilir
Galatasaray yarın şampiyon olabilir
07:34
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 20:57:20. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiye'de Cinayet Davasında Tanıklar Dinlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.