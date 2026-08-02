Fethiye'de Jeneratör Yangını Ormanı Tehdit Etti - Son Dakika
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Fethiye'de Jeneratör Yangını Ormanı Tehdit Etti

Fethiye\'de Jeneratör Yangını Ormanı Tehdit Etti
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Fethiye'deki doğal gaz çalışmasında jeneratör yandı, yangın ormana sıçradı ama söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğal gaz çalışmasında kullanılan bir kamyonetteki jeneratörün alev alması sonucu çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yanıklar Mahallesi'nde yürütülen doğal gaz boru hattı çalışmalarında kullanılan bir kamyonetin kasasındaki jeneratör, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler kamyoneti sararak bölgedeki ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisi sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekiplerin havadan ve karadan etkin müdahalesiyle alevler ormanlık alanda yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği olay sonrası, yanan ormanlık alanda ekipler tarafından soğutma çalışması başlatıldı.

Yangınla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Fethiye, Ormana, Muğla, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Jeneratör Yangını Ormanı Tehdit Etti - Son Dakika

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