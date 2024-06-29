Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı - Son Dakika
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Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile 1 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

29.06.2024 13:00  Güncelleme: 13:20
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde kayınpederi, kayınvalidesi ile birlikte bir kişiyi silahla öldüren şüpheli, olay sonrası firar etti.

EVİ BASIP DEHŞET SAÇTI

Eşinin ailesi ile aralarında anlaşmazlık yaşadığı Özcan A, sabah saatlerinde kayınpederi Şükrü Aysu (53) ile kayınvalidesi Adile Aysu'yu (52) Kayaköy Mahallesi'ndeki evlerinde tabancayla vurarak öldürdükten sonra bir villada havuz temizliği yapan Muhammet Akbaba'ya da tabancayla ateş etti.

Fethiye'de Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli Firar Etti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerinin ardından vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerini evde yaptıkları ilk incelemede Şükrü Aysu ve Adile Aysu'nun olay yerinde yaşamını yitirdikleri belirlendi. Havuz temizliği yapan ve ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Muhammet Akbaba'da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fethiye'de Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli Firar Etti

2 KİŞİNİN TEVADİSİ SÜRÜYOR

Kayınpederi, kayınvalidesi ve Muhammet Akbaba'yı vuran şüpheli Özcan A'nın başka bir villada ise isimleri henüz tespit edilemeyen iki kişiyi yaraladığı, yaralıların Fethiye'deki sağlık kurumlarında tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

Fethiye'de Kayınpederini ve Kayınvalidesini Öldüren Şüpheli Firar Etti

ARACINI BIRAKIP KAÇTI

Şüpheli Özcan A'nın olay sonrası kaçtığı araç ormanlık alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Şüphelinin yakalanması için jandarma ve emniyet güçleri bölgede arama çalışmasını sürdürüyor.

Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı
Kaynak: İHA

Fethiye, Muğla, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de yaraladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mustafa Bayrak: cezalar yetersiz ..mahkemeler 7.8 yıl sürerse adaleti herkes kendi arıyor 54 0 Yanıtla
  • Manuel Ortega: Türkiye toplumu ekonomik ve sosyal bir darboğazda, sosyolojik vakalar ve cinnet geçiren bir toplum durumuna geldi. Yazik. Haber sitelerinin en yoğun haber olarak verdigi bu tarz cinnet haberleri ile doldu 26 1 Yanıtla
  • Ahmet Duran CELIK: En Ufak meselede erkeğe evden uzaklaştırma cezası veriliyor. Adam kendi evine giremiyor. Kimi kimin evinden uzaklaştırıyorlar’ kadınlar bu uzaklaştırma cezasını sanki kurtarıcı gibi görüyorlar, sonra da olanlar oluyor. Biraz oturup konuşarak sorunlarınızı çözmeye çalışsanız bunlar hiç olmaz 18 4 Yanıtla
  • serkan özcan: yani idam ne zmaan gelecek öldürenin hakkı varda olenin hakkı yok mu. hırsızlık suç bile sayılmıyor nerdeyse. maalesef bu ülkede normal vatandaşın hakkı yok. cezalar göstermelik kalıyor. acı ama gerçek. zaten zırt birt af çıkıyor olacağı bu ne olacak ki baska 18 0 Yanıtla
  • ferhat eser: turizm bölgesinde silahlı psikopat o silah jandarma bölgesinden nasıl içeri girmiş bu nasıl bir rezalet kesinlikle güvenlik açığı var turizmi baktalamak korku endişe cinayet suçlarından ağırlaştırılmış müebbet almalı 9 6 Yanıtla
  • ferhat eser: Eline sağlık 2 13 Yanıtla
    ferhat eser: Erdinç bu şahıs adımı ve soyadımı kullanarak yorumlar yapıyor hakkında suç duyurusunda bulunucam pazartesi günü kayde dikkate almayın 2 3 Erdinç Dağaşan: Ne oldu şimdi karısına kavuştumu belki çocukları bile vardı görebilecekmi hayır..tamam haklı olabilir ama bu öldürmesi anlamına gelmez hayatı bitti gitti değermiydi mesele burda .bence değmez hiç birşey için gidip ömrünü 4 duvar arasında bitirmeye değmez yazık sonu hep pişmanlık 1 1
  • Gürkan Güveniç: 600 adet meclis vekili bir araya gelip bir kanun çıkartmaktan acizler maaşlarını tıkır tıkır alıyorlar ama vekilleri oldukları insanların bir isteğini yerine getiremiyorlar yazık çok yazık 8 0 Yanıtla

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