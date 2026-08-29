Fethiye’deki orman yangınında 16 huzurevi sakini dumandan etkilendi

Muğla'nın Fethiye ilçesi Karagedik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alındı. Havanın karaması nedeniyle hava müdahalesi gece görüşlü Nefes helikopteri tarafından sık sık yapılan sorti ile yangın hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen yoğun müdahale sonrası kontrol altına alındı.

16 huzurevi sakini dumandan etkilendi

Yangında Fethiye huzurevinde kalan 16 huzurevi sakini dumandan etkilenerek hastaneleri sevk edildiğini açıklayan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, "Fethiye'de şehir ilçe merkezinde ormanlık alanda başlayan orman yangını Karagedik mahallemizde Foça Mahallesi ile birlikte hızlı bir şekilde tüm ekiplerimizin koordineli çalışmasıyla kontrol altına alındı. Allaha şükür can kaybımız olmadan kontrol altına aldık. Tabii Fethiye'de meydana gelen yangında özellikle mahallelerimiz büyük risk altındaydı. Bizim burada Huzurevimiz var bildiğiniz gibi. Bu huzurevimizi ilk tedbir olarak hızlı bir şekilde tahliye ettik. Güvenli yerlere aldık. Burada kalan 64 büyüğümüz vardı. Tabii dumandan etkilenenler oldu ama Allaha şükür ciddi bir durumları yok. 16 büyüğümüz hastanede. Birazdan onları da ziyaret edeceğiz. Yine 78 hane 274 vatandaşımızı da güvenli bir bölgeye aldık. Tabii burada büyük mücadele verildi hakikaten. 194 kara aracı, arazözlerimiz, itfaiyelerimiz, yine gece görüşlü helikopterimiz, iş makinelerimiz, komple araçlarımız hepsi seferber oldu. ve Allaha şükür hızlı bir şekilde yangın kontrol altına alındı. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Allah beterinden saklasın" dedi.

Vali'den uyarı

Vali İdris Akbıyık, önümüzdeki günlerin sıcaklık ve nem açısından riskli olduğunu belirterek, "Ama bugünler hassas. Dün de bildiğiniz gibi hem valilik olarak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğümüz şiddetli uyarılar yaptık. Çünkü hava sıcaklıkları çok yüksek, rüzgar hızı çok yüksek, nem oranları düşük ve yılın aslında en riskli günlerini yaşıyoruz. Buradan çağrımız lütfen ormanlarımızda ateş yakmayalım, mangal yakmayalım, izmarit atmayalım. Azami özene dikkati gösterelim. Biz kamunun tüm kurum ve kuruluşlarımızı seferber ettik. Jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız, tüm birimlerimiz alanda. Şu haftayı inşallah yangınsız, kazasız, belasız atlatmak istiyoruz. Bugün hakikaten çok hızlı, koordineli bir müdahale vardı. Ben başta Orman Bölge Müdürlüğümüz olmak üzere jandarmamıza, emniyetimize, AFAD'ımıza, belediyelerimize, vatandaşlarımıza, STK'larımıza, alanda bulunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.