Fethiye\'de Ramazan Ayı Boyunca Polis Denetimleri

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, Ramazan ayı boyunca halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece denetimleri gerçekleştiriyor.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ramazan ayı boyunca halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için ilçenin farklı noktalarında trafik denetimleri gerçekleştiriyor. Birçok cadde, ara sokakları denetleyen ekipler, Dispanser Caddesi'nde de geniş kapsamlı GBT sorgulaması yaptı. Denetimlerin kent genelinde çeşitli yer ve zamanlarda süreceği bildiren ekipler, Ramazan ayının huzur içinde geçmesi içim gece gündüz çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. - MUĞLA
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Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Şüpheliler, sosyal medya üzerinden Forex kazanç adı altında dolandırıcılık yaparak 500 bin lira dolandırmışlardı.
Bilecik-Bozüyük karayolunda seyreden bir tırın dorsesinden düşen camlar nedeniyle trafik akışı durdu. Cam kırıkları temizlendikten sonra trafik tekrar normale döndü. Olayda yaralanan olmadı.
Afyonkarahisar'da hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı. Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Ataşehir'de trafikte yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. İki sürücü arasındaki kavga, bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Kavgayı gören yakıt istasyonu görevlileri ve diğer sürücülerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çalıştığı iş yerinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayda hayatını kaybeden iki gencin daha önce beraber çalıştıkları ve Ömür Arslan'ın iş yerini değiştirdikten sonra ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü belirtildi. Cenaze töreninde duvağı tabutunun üzerine örtülen genç kızın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Eyüpsultan'da ATV aracı arızası ile uğraşırken Eylem Tok'un oğlunun ehliyetsiz şekilde kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci kuzenin ölümünden 10 gün sonra Silivri TEM'de emniyet şeridinde arızalanan otomobiline bakarken kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kamyon sürücüsü serbest bırakılırken Aci ailesi oğulları için adalet istediğini söyledi.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Bülent Cihantimur, yazılı bir açıklama yaparak oğlunun Türkiye'ye gelip adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti. Cihantimur, Eylem Tok'un telefonlarını açmadığını öne sürdü ve tüm olanlardan dolayı üzgün olduğunu ifade etti.
Çanakkale'nin Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun alabora olması sonucu 7'si çocuk olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş ve 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kadın, tartıştığı bir erkek tarafından omuzundan silahla vurularak yaralandı. Şahıs olay yerinden kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 aylık Uraz ile 6 yaşındaki Karya Sandık kardeşlerin hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklanan ilaç firmasının sahibi H.K.'nin yargılanması tamamlandı. H.K., 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olay, evin haşerelere karşı ilaçlanmasının ardından meydana gelmişti. H.K., taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sandık ailesinin karara itiraz edeceği belirtildi.
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından annesi tarafından yurtdışına kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C'nin babası olan ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur, adli kontrolle serbest bırakıldı. Cihantimur'un aracı bir basın mensubunun ayağını ezmesiyle olaylar daha da karmaşıklaştı.
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