Fethiye\'de Sürüklenen Yelkenli Tekneye Kurtarma

3.Sayfa

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 15 metre boyundaki yelkenli tekne sürüklenirken Kıyı Emniyet ekiplerinden yardım talebinde bulundu.

Fethiye Karagözler önlerinde demir tarayarak sürüklenen yelkenli tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Sürüklenen tekne KIYEM-5 botuna yedeklenerek emniyete alındı. - MUĞLA