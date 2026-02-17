Fethiye\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde duvara çarpan otomobildeki yolcu öldü, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Güler K.'nın kullandığı 48 HY 737 plakalı otomobil Patlangıç Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki kavşakta yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerinde sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki yolcu Nursel Akdeniz'in (55) olay yerinde öldüğü belirlendi.
Yaralı sürücü ile Gönül P. itfaiye ekibinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
