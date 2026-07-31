Fethiye'de Yangın Yeniden Alevlendi - Son Dakika
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Fethiye'de Yangın Yeniden Alevlendi

Fethiye\'de Yangın Yeniden Alevlendi
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Fethiye Üzümlü Mahallesi'nde kontrol altına alınan yangın yeniden başladı, müdahale sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan bölgede alevler yeniden yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Üzümlü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gece saat 02.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Gece boyunca karadan yürütülen yoğun çalışmalarla yangının ilerleyişi durdurulurken, günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına katıldı. Hava araçlarının peş peşe gerçekleştirdiği sortilerle yangının enerjisi önemli ölçüde düşürülerek kontrol altına alınmıştı.

Yangın yeniden başladı

Üzümlü Mahallesi'nde yangının kontrol altına alındığı bölgeye yakın noktada alevler yeniden yükseldi. Yangının ardından bölgeye hava araçları sevk edildi. Yangın bölgesinde havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Fethiye, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye'de Yangın Yeniden Alevlendi - Son Dakika

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