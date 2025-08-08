Muğla'nın Fethiye ilçesi önlerinde arızalanan ve sürüklenen 8 metre boyundaki yelkenli tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye önlerinde arızalanan ve içerisinde 2 kişi bulunan 8 metre boyundaki yelkenli tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Yelkenli Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?