Fethiye'deki Hal Yangınında Depolar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Fethiye'deki Hal Yangınında Depolar Kullanılamaz Hale Geldi

Fethiye\'deki Hal Yangınında Depolar Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir halde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Yangın sırasında depolar kullanılamaz hale geldi ve içerisinde bulunan sebze ve meyveler zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

10.05.2024 15:12
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir halde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Depolar kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi'nde bulunan Toptancı Hali'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar ve vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Alevler kısa sürede yan bitişik halde bulunan depolara da sıçradı. Muğla Büyükşehir Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin alevlerle mücadelesi 1 saatten uzun sürdü. Çevredeki vatandaşlarında yardım ettiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Öte yandan depo içinde bulunan sebze ve meyveler zarar gördü.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fethiye'deki Hal Yangınında Depolar Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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