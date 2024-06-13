Fethiye Yassıca Burnu açıklarında 3 kişi kurtarıldı

Fethiye Yassıca Burnu açıklarında içinde 3 kişi bulunan 14 metrelik tekne makine arızası nedeniyle sürüklenirken Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yassıca Burnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 3 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Fethiye Demir sahasına emniyetle demirletildi. - MUĞLA
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