FETÖ Bölge Talebe Mesulü Yakalandı

3.Sayfa

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturmada, örgütün sözde İstanbul yapılanmasında "Bölge Talebe Mesulü" olarak faaliyette bulunduğu değerlendirilen M.C.S ile beraberindeki örgüt üyesi Y.R.D.'nin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlü ekipleri ile TEM birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ'nün sözde İstanbul yapılanmasında "Bölge Talebe Mesulü" olarak faaliyette bulunan M.C.S. ile beraberindeki Y.R.D. adlı örgüt üyesi Şişli ve Kağıthane'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Uzun süreden beri firari olan M.C.S.'nin örgütün güncel öğrenci yapılanmasına ait öğrenci evlerinde kaldığı, "ev abisi" olduğu, FETÖ'ye ait başka evlerden de sorumlu BTM (Bölge Talebe Mesulü) olarak faaliyet yürüttüğü değerlendirildi. M.C.S isimli şüphelinin sorumlu olduğu ve ikamet ettiği tespit edilen Şişli ve Kağıthane ilçelerinde 2 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. İkametlerde yapılan aramada 2 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, bir tablet, 670 Amerikan doları, 100 euro, 117 bin 170 TL, marketlerde kullanılan 20 alışveriş kartı ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

Baskında FETÖ'nün Bölge Talebe Mesulü M.C.S. ve Y.R.D yakalanarak gözaltına alındı

Örgüt üyelerinin kullanımında bulunan telefonlar üzerinde yapılan incelemelerde, FETÖ'nün yeni haberleşme yöntemi olarak kullandığı SİGNAL Private isimli uygulamanın olduğu, uygulama içeriğinde bulunan yazışmalar incelendiğinde karşı şahsın örgüt üyesi olduğunu anlamak için geliştirdikleri şifreli mesajlaşmalarla konuşmaya başladıkları anlaşıldı. Zanlıların sonrasında örgütsel içerikli konuşmalar gerçekleştirdikleri değerlendirilirken, kriptolu mesajlaşmaların içeriklerinin mercek altına alındığı öğrenildi. Terörle Mücadele Şubesindeki sorgularının ardından 11 Ekim'de Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığına çıkarılan şüphelilerden Y.R.D.'nin, söz konusu adli makamlarca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Örgütün Bölge Talebe Mesulü M.C.S.'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. - İSTANBUL