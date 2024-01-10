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FETÖ'cü akrabasının kimliğini kullanan şahıs Samsun'da yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'cü akrabasının kimliğini kullanan şahıs Samsun'da yakalandı

FETÖ operasyonu kapsamında Samsun'da gözaltına alınan şahsın, akrabasının kimliğini kullanarak yurt dışına kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Şahıs adliyeye sevk edildi.

FETÖ\'cü akrabasının kimliğini kullanan şahıs Samsun\'da yakalandı
10.01.2024 - 13:08,  Güncelleme: 13:15
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FETÖ'cü akrabası yurt dışına kaçarken kimliğini kullandığı gerekçesiyle Samsun'da yakalanan şahıs, adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu kapsamında Samsun'da H.E.D., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından dün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. H.E.D.'nin akrabası olan ve FETÖ soruşturması kapsamında aranan bir kişinin Yunanistan üzerinden Hollanda'ya kaçmak isterken kimliğini kullandığı ortaya çıktı. TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan H.E.D. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

H.E.D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Nazilli Adliyesine bağlanarak savcıya ifade verip tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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