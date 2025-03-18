FETÖ'cü Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

FETÖ mensubu eski 3. sınıf emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, Ankara'da hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen 3. sınıf emniyet müdürü Osman Şamil Kaya, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda Çankaya'daki hücre evinde yakalanarak gözaltına alındı. Dört farklı hattan FETÖ'nün gizli haberleşme uygulaması Bylock'u kullandığı belirlenen Kaya'nın örgütün en üst seviyesi olan "A5" kategorisinde yer aldığı öğrenildi. - ANKARA