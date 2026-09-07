FETÖ'cü Karatepe bağlantılı 10 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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FETÖ'cü Karatepe bağlantılı 10 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı

FETÖ\'cü Karatepe bağlantılı 10 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı
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Muğla'da yürütülen FETÖ soruşturmasında, firar döneminde Burkay Karatepe ile bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 kişi İstanbul ve Eskişehir'de gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden biri savcılık, 9'u mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'cü Burkay Karatepe ile firari olarak arandığı dönemde bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 Temmuz'da Marmaris'te Cumhurbaşkanına yönelik suikast timinde yer alan ve 15 yıl firarının ardından Eskişehir'de yakalanan ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ifadesinin ardından düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.

İstanbul'da 5, Eskişehir'de 5 olmak üzere toplam 10 şüphelinin yakalanmasının ardından şüpheliler, Muğla Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edilmişlerdi. Operasyon, darbeci FETÖ'cü Burkay Karatepe'den ele geçirilen ve incelemesi yapılan dijital materyaller, firari olarak arandığı dönemde bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik gerçekleştirilmişti.

10 şüpheliden biri savcılık, 9'u ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Kaynak: İHA

Eskişehir, İstanbul, 3. Sayfa, Muğla, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'cü Karatepe bağlantılı 10 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: FETÖ'cü Karatepe bağlantılı 10 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı - Son Dakika
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