FETÖ'cü Öğretmen Adana'da Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

FETÖ'cü Öğretmen Adana'da Yakalandı

FETÖ\'cü Öğretmen Adana\'da Yakalandı

7 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü öğretmen Mehmet Emin Kocaman, Adana'da yakalandı.

27.02.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Emniyet Müdürlüğünün mahrem sorumluluğu yaptığı öne sürülerek 7 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ'cü öğretmen Adana'da yakalandı. Yakalanan kişinin komiser yardımcılığı sınavlarında soruları örgüt üyelerine verdiği iddia edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2008-2013 yıllarında sorumluluk yapan FETÖ'cü Mehmet Emin Kocaman'ın (47) Adana'da olduğu bilgisine ulaştı.

7 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan FETÖ terör örgütü üyesi Mehmet Emin Kocaman, Sarıçam ilçesinde bir müstakil evde olduğu saptandı. Bunun üzerine harekete geçen tem polisleri yaptığı operasyonla şüpheliyi yakaladı.

"Komiserlik sınavı sorularını sızdırmış"

Yakalanan terör örgütü üyesi Kocaman'ın, Batman'da zümre başkanlığı yaparak sohbet toplantıları organize ettiği, örgüt içerisinde tayini çıkan kişileri aktarımı yaptığı ve komiser yardımcılığı sınavlarında sorguları örgüt üyelerine sızdırdığı öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaman cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Batman, Hukuk, adana, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'cü Öğretmen Adana'da Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
10:36 Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar Fuhuş operasyonunda şaşırtan sistem ifşa oldu: Gizli geçitli VIP odalar
09:43 Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı
07:46 Tarihi çağrı bugün gelebilir Diyarbakır ve Van’a dev ekranlar kuruluyor Tarihi çağrı bugün gelebilir! Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor
04:21 Fas Kralı “bu yıl ülkede kurban kesilmemesi“ çağrısında bulundu Fas Kralı "bu yıl ülkede kurban kesilmemesi" çağrısında bulundu
15:38 Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi Yönetmen Sinan Çetin, imara aykırı yapı suçlamasıyla ifade verdi
15:32 DEM Parti’nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu DEM Parti'nin 3. İmralı ziyaret tarihi belli oldu
15:30 Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
15:13 Beyaz Saray Trump’ın elindeki morluğa açıklık getirdi Beyaz Saray Trump'ın elindeki morluğa açıklık getirdi
15:03 Kartalkaya komisyonunda gerginlik Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler Kartalkaya komisyonunda gerginlik! Bakan Ersoy gelmeyince salonu terk ettiler
15:00 Nagihan Karadere’den Hakan Hatipoğlu’na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın Nagihan Karadere'den Hakan Hatipoğlu'na sert sözler: Patronunuzu arayın da ağlayın
14:58 Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı Gazeteci Telat Çabuk’un ölümüyle ilgili bomba iddia Diploma polemiği bambaşka bir boyuta taşındı! Gazeteci Telat Çabuk'un ölümüyle ilgili bomba iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 11:27:52. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ'cü Öğretmen Adana'da Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.