FETÖ firarisi emniyet müdürü Kırıkkale'de yakalandı

FETÖ firarisi ihraç emniyet müdürü, Kırıkkale'de yakalandı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, FETÖ üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç emniyet müdürü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve meslekten ihraç emniyet müdürü M.S.D., gizlendiği ikamette yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, tutuklandı.
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