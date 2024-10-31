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FETÖ İçi Güç Mücadelesi Devam Ediyor

FETÖ İçi Güç Mücadelesi Devam Ediyor

FETÖ elebaşı Gülen öldü ama örgüt içindeki kavgalar ve beklenmedik güç dinamikleri sürmekte.

31.10.2024 09:36
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FETÖ elebaşı Fetullah GÜlen öldü ama örgüt içindeki kavgalar bitmedi. Yıllarca saklamaya çalıştıkları gerçekler gün yüzüne çıkmaya başladı. Örgüt içindekilerin aslında dini değerleri değil, örgütün para gücüne taptığı gözler önüne serildi.

Örgüt elebaşı Gülen, oluşturduğu "çark"ın bozulmaması için yeğenlerini örgüt içindeki yöneticilerle evlendirdi. Bu evlilikler sayesinde ölene kadar örgütün başında olmayı garantiledi, "damatlar"ının nüfuzlarını kullanarak daha da güçlendi. Yapılan "şirket" evlilikleri ile oluşan akrabalık ilişkileri sayesinde, örgütün paralarını istedikleri gibi harcamayı da başardılar.

Peki F. Gülen'in güçlenmesini sağlayan ve örgütün gücünü istedikleri şekilde kullanan bu damatlar kim?

Kritik 4 önemli damat var; Cevdet Türkyolu, Adem Kalaç, Ahmet Kurucan ve Muhammed Yeşilyurt. Bir de örgüt içinde ciddi bir güce sahip olan Ekrem Dumanlı var.

Ekrem Dumanlı, F.Gülen'e en yakın işadamlarından İzzet Akyar'ın eski damadı. Ancak, kayınpeder Akyar kızından çok damadını himayesine aldı. Ekrem Dumanlı'yı İcra Heyeti'ne kadar taşıdı.

Ekrem Dumanlı, damatlık sıfatını en iyi taşıyanlardan. İzzet Akyar'ın kızından ayrıldıktan sonra kendinden 17 yaş küçük Esra Dumanlı ile evlendi. Esra Dumanlı da "Uzun Cevdet" lakaplı Fetullah Gülen'in öldüğü anda bile yanında olan Cevdet Türkyolu'nun akrabası.

Cevdet Türkyolu da damatlardan biri. Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen'in kızı Mebrüke Türkyolu ile evli. Örgütün İcra Heyeti'ne 2023 yılında getirildi. Örgüt elebaşı Gülen'in son 30 yıldır en yakınında yer aldı.

Cevdet Türkyolu, Herkul.org sitesinin eski koordinatörü ve Gülen'in eski özel kalemi Osman Şimşek'in Pensilvanya'dan gönderilmesine neden oldu. Bu sayede Herkul.org sitesinin yönetimine ve Gülen'in özel kalemliğine başka bir damadın gelmesini sağladı. O damat da kendi damadı Muhammed Yeşilyurt.

Adem Kalaç da Seyfullah Gülen'in kızı Hansa Zeynep Kalaç ile evli. Ayrıca, F.Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. 1980'li yıllarda mahrem hizmetlerin kuruluşunda da görev yaptı. ABD'den yayın yapan EbruTV'nin genel yayın yönetmenliğini de yaptı. 2023 yılında şekillenen örgütün İcra Heyeti'ne getirildi. Cevdet Türkyolu ile bacanak olması nedeniyle örgüt içinde etkili ve güçlü.

Ahmet Kurucan, Gülen'in kardeşi Mesih Gülen'in kızı ile evli. İcra Heyeti'ndeki isimlere karşı muhalif olan Ebuseleme Gülen'in de eniştesi. Osman Şimşek'ten önce F.Gülen'in özel kalemliğini yaptı. Mollalardan ve Ankara İlahiyat mezunu. ABD'de bir süre ticaretle uğraştı ancak başarılı olamadı. Örgütün fıkıh konusunda otoritelerinden de kabul ediliyor.

Muhammed Yeşilyurt, Cevdet Türkyolu'nun kızı Büşra ile evli. F.Gülen'in yetiştirdiği mollalardan. Osman Şimşek'ten sonra Herkul.org sitesinin koordinatörlüğünü ve F. Gülen'in özel kalemliğini yaptı. F.Gülen'in son ikamet ettiği evde kişisel bakımını da üstlenen kişiydi. Herkul.org sitesinin örgütün tek resmi kanalı olması için bir mücadele verdi, enaze sürecinde de bunu resmileştirmeye uğraştı.

Ömer Çelik, Cevdet Türkyolu'nun kızı Hafsa ile evli. Babası Ali Çelik Bank Asya'nın ortaklarından ve örgütün para kasalarından. Ali Çelik'in maddi gücü ve Cevdet Türkyolu'nun etkinliği bu evliliği önemli kılıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ İçi Güç Mücadelesi Devam Ediyor - Son Dakika

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