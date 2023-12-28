İçişleri Bakanı: FETÖ ile irtibatlı 445 emniyet mensubu açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının yürüttüğü geriye dönük çalışmalar çerçevesinde, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı. Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı" dedi. - ANKARA