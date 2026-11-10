FETÖ kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 3 ilde 6 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ kamu mahrem yapılanması soruşturmasında 3 ilde 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 Kasım 2026'da Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kamu mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar neticesinde, örgütün kamu mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kapsamda 10 Kasım 2026 tarihinde Ankara merkezli 3 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
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