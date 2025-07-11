FETÖ\'nün Finans Yapısına Operasyon

Ankara merkezli iki ilde terör örgütü FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda döviz, ziynet eşyası ile tabanca ve örgütsel dokuman ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince, FETÖ terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer alan şüphelilere yönelik operasyon icra edildi. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Ankara merkezli iki ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Çökertilen şebeke mensuplarının ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise 84 bin 690 dolar, 22 bin 400 avro, 132 bin 600 Türk lirası, 56 adet ziynet eşyası, iki ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait iki şarjör ile 143 adet fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. - ANKARA