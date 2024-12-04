FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi - Son Dakika
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FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi

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FETÖ'nün Varlık Fonu'na devredilen malikanesine Türk bayrakları çekildi.

04.12.2024 21:19  Güncelleme: 21:44
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Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in 2015'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek'te inşa ettirdiği ve mahkeme kararıyla Varlık Fonu'na devredilen lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi.

FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi

14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşan malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.

FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi

VARLIK FONU'NA DEVREDİLMİŞTİ

Ağustos 2024'te Koza- İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkuller, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'nageçmişti.

FETÖ\'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi

Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Neco:
    Öyle veya böyle ,Yahu adam Türk zaten , sanki yunanistana şanlı bayrağımızı diktiniz. Yapılan işin de bir mantığı olmalı bence. 13 13 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    ters düşmeden önce adam bu malikanede kac yıl oturdu ne cevizler kırdı qcaba 5 0 Yanıtla
  • vasfi demir:
    adam öldü malı mülkü ortağına kaldı 4 0 Yanıtla
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