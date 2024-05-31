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FETÖ'nün para transferi polis kamerasında

İstanbul'da FETÖ'nün güncel kadın yapılanmasına operasyon: 38 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüphelinin yakalandığı bildirildi. 28 kişinin tutuklandığı soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Operasyonda ortaya çıkan para transferi polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT tarafından FETÖ/PDY'nin güncel kadın yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 7 Mayıs'ta 4 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Güvenlik ve istihbarat birimlerince yürütülen ortak çalışma sonucunda 38 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmada, Anadolu illerinden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da İstanbul'da yaşamını sürdüren örgütle irtibatlı ailelere mensup kadınlardan oluşan üniversite öğrencilerinin, FETÖ'yle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp, bu evlere öğrenci yerleştirdikleri saptandı. Çalışmalar sonucunda, yurt dışında yaşayan örgüt sorumlusu T.K. tarafından görevlendirilen FETÖ mensuplarınca söz konusu evlere eşya temin edildiği, aylık kira giderlerinin karşılandığı ve ihtiyaçların karşılanıp, örgütsel faaliyetlerinin denetlendiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takipte, örgüt üyesi kişilerin FETÖ'nün güncel yapılanma kapsamında evlerin masrafları için toplanan paraların sorumlulara yeni bir taktikle verildiği ortaya çıktı.

Sözde örgüt sorumlularının, paraları alacak örgüt evlerinden sorumlu kişilerle önceden anlaşıp şehrin yoğun olduğu kalabalık meydanlarında biraya gelerek, "yeni karşılaşmış" gibi birbirlerine sarılırken içinde paraların bulunduğu poşetleri örgüt fertlerine verdikleri belirlendi.

Polis, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma faaliyetleri kapsamında toplanan paraların bu yöntemle 10 saniye içerisinde el değiştirmesini de takip unsurlarınca kayda aldı.

Diğer yandan yine aynı soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, küçük yaştaki 14 çocuğun da aileleri tarafından, FETÖ evlerine ya da örgüt sorumlusuna teslim edildiğini belirleyen güvenlik ve istihbarat birimleri, pedagog eşliğinde bilgilerine başvurulan söz konusu çocukları ailelerine teslim etti. Öte yandan FETÖ üyesi kadınların birbirlerine para verdikleri anlar polis kamerasına yansıdı.

Soruşturmanın geçmişi:

Fetullahçı Terör Örgütünün örgütsel faaliyet kapsamında güncel kadın yapılanmasına yönelik çalışmalarda, kentin 4 ayrı ilçesinde önceden tespit edilen adreslere 7 Mayıs'ta operasyon düzenlenmiş, 38 kişi yakalanmıştı. Yakalanan FETÖ/PDY üyelerinin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikleri ve zanlılardan 28'inin tutuklandığı öğrenildi. Ger kalan diğer 10 örgüt mensubunun ise "adli kontrol hükümleri" uygulanarak serbest bırakıldığı aktarıldı Üç hafta önce yapılan o operasyonda, 41 bin 550 dolar, 1 kilogram altın ile çok sayıda örgütsel döküman ile dijital materyal ele geçirilmişti.