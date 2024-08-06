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FETÖ'nün Sivas bölgesi mahrem imamı Kayseri'de yakalandı

KAYSERİ - Kayseri polisi, FETÖ'nün "Sivas bölgesi mahrem imamı" olarak adlandırılan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; "Sivas bölgesi mahrem imamı" olarak adlandırılan, bylock kullanıcısı, ihraç olmuş Devlet Demir Yolları çalışanı M.U.'nun yerini tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. M.U.'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.