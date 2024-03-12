Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavıığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliyi yakalamak için gece saatlerinde operasyon gerçekleşti. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmayla gece saat 01.00 sıralarında harekete geçildi.
5 şüpheli gözaltında
Ekipler tarafından belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, olayla ilgili 4 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli Ankara'da olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2, yurt içinde olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.
Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor. - İZMİR
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
Düzce genelinde uyuşturucu tacirleri ve kullanımına karşı yapılan operasyonlarda 40 şüpheliye işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 162 adet sentetik ecza, 8,12 gram amfetamin, 91,25 gram esrar, 9,6 gram kokain, 108,3 gram metamfetamin ve 22,9 gram bonzai ele geçirildi.
Karabük'te, sokak kedilerine çarpan ve olay yerinden kaçan 2 sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDI) ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.
Diyarbakır-Silvan kara yolunda, rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan bir minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağlarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri arttırdı. Özellikle Ramazan Ayında yoğun olarak tüketilen ürünler ve gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından yoğun bir şekilde denetleniyor. Tüketicilerin de dikkatli olmaları ve şikayetlerini bildirmeleri gerektiği vurgulandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan çıkan transmikser, park halindeki 7 araca çarptı. Neyse ki kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerinde 8 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 30 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 20 sentetik ecza ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Van'ın Muradiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye'deki fırınlarda gramaj fiyatı ve hijyen kontrolleri yaparak işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Ayrıca, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.
Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan dolayı arama yapıldı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan aranan elebaşları da gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu imalathanesi ve çek-senet gibi delillere el konuldu.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.
Bakırköy'de meydana gelen kazada, otomobilin üzerine devrilen TIR'ın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı. Başka bir kazada ise, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde TIR dorsesi devrilmiş ve yaralanmıştı.
İzmir'de gerçekleştirilen Mahzen Operasyonu'nun İzmir ayağında, Torbalı ilçesinde 'Maraz' lakaplı Hasan Keser'in liderliğini yürüttüğü suç örgütü çökertildi. Operasyonda, örgütün lideri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah kullanma olaylarına karıştıkları tespit edildi.
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