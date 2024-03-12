FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

FETÖ\'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

FETÖ/PDY'nin TSK içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda, 8 şüphelinin yakalanması için gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 4 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli ise Ankara'da gözaltına alındı. Yurt içinde ve yurt dışında bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

12.03.2024 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavıığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliyi yakalamak için gece saatlerinde operasyon gerçekleşti. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmayla gece saat 01.00 sıralarında harekete geçildi.

5 şüpheli gözaltında

Ekipler tarafından belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, olayla ilgili 4 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli Ankara'da olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2, yurt içinde olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
    09:54 Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

    Düzce genelinde uyuşturucu tacirleri ve kullanımına karşı yapılan operasyonlarda 40 şüpheliye işlem yapılırken, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 162 adet sentetik ecza, 8,12 gram amfetamin, 91,25 gram esrar, 9,6 gram kokain, 108,3 gram metamfetamin ve 22,9 gram bonzai ele geçirildi.

  • Karabük'te sokak kedilerine çarpan sürücülere yüksek ceza
    09:54 Karabük'te sokak kedilerine çarpan sürücülere yüksek ceza

    Karabük'te, sokak kedilerine çarpan ve olay yerinden kaçan 2 sürücüye, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDI) ekipleri tarafından 14 bin 432 lira idari para cezası kesildi.

  • Diyarbakır-Silvan kara yolunda minibüs takla attı: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı
    09:51 Diyarbakır-Silvan kara yolunda minibüs takla attı: 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

    Diyarbakır-Silvan kara yolunda, rehabilitasyon öğrencilerini taşıyan bir minibüsün takla atması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi. Trafik polisi ekipleri yolda ulaşımı kontrollü sağlarken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

  • Düzce'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Arttırıldı
    09:48 Düzce'de Ramazan Ayında Gıda Denetimleri Arttırıldı

    Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Ayıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri arttırdı. Özellikle Ramazan Ayında yoğun olarak tüketilen ürünler ve gıda işyerleri gıda güvenilirliği bakımından yoğun bir şekilde denetleniyor. Tüketicilerin de dikkatli olmaları ve şikayetlerini bildirmeleri gerektiği vurgulandı.

  • Ankara'da feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti
    09:45 Ankara'da feci kaza: Kontrolden çıkan mikser 7 aracı biçti

    Ankara'nın Etimesgut ilçesinde meydana gelen kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Yoldan çıkan transmikser, park halindeki 7 araca çarptı. Neyse ki kazada ölen veya yaralanan olmadı. Olayın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

  • Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı
    09:39 Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı

    Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Süleymanpaşa, Muratlı ve Şarköy ilçelerinde 8 zanlı yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 30 gram esrar, 15 gram kenevir tohumu, 20 sentetik ecza ve 10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

  • Van'da gıda denetimi yapıldı
    09:38 Van'da gıda denetimi yapıldı

    Van'ın Muradiye Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Muradiye'deki fırınlarda gramaj fiyatı ve hijyen kontrolleri yaparak işletme sahiplerine uyarılarda bulundu. Ayrıca, ilçe genelindeki marketlerde ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve fiyat etiketleri incelendi.

  • Erzincan'da 'Mahzen-9' operasyonu: 'Koç' organize suç örgütüne yönelik operasyon
    09:37 Erzincan'da 'Mahzen-9' operasyonu: 'Koç' organize suç örgütüne yönelik operasyon

    Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 6 ilde düzenlenen operasyonlar sonucu 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan dolayı arama yapıldı.

  • Erzincan'da Koç Organize Suç Örgütüne Operasyon
    09:31 Erzincan'da Koç Organize Suç Örgütüne Operasyon

    Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, 'Mahzen-9' operasyonu kapsamında Koç organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheli yakalandı ve çeşitli suçlardan aranan elebaşları da gözaltına alındı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu imalathanesi ve çek-senet gibi delillere el konuldu.

  • AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı
    09:29 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı

    AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile yapılmak istenen ittifak görüşmelerinde yaşananları anlattı. Ala, YRP'nin taleplerinin AK Parti'nin yüzde 50'nin üzerinde oy aldığı iller ve büyükşehirler olduğunu ifade ederek, ''100'e yakın ilçeydi.'' ifadelerini kullandı.

  • Bakırköy'de meydana gelen kazada TIR'ın aynı köprüye ikinci kez çarptığı ortaya çıktı
    09:28 Bakırköy'de meydana gelen kazada TIR'ın aynı köprüye ikinci kez çarptığı ortaya çıktı

    Bakırköy'de meydana gelen kazada, otomobilin üzerine devrilen TIR'ın 2019 yılında da aynı köprüye çarparak devrildiği ortaya çıktı. Başka bir kazada ise, o sezon Anadolu Efes'te oynayan Bryant Dunston'ın kullandığı otomobilin üzerine de aynı yerde TIR dorsesi devrilmiş ve yaralanmıştı.

  • İzmir'de suç örgütü lideri 'Maraz'a ve çetesine operasyon
    09:22 İzmir'de suç örgütü lideri 'Maraz'a ve çetesine operasyon

    İzmir'de gerçekleştirilen Mahzen Operasyonu'nun İzmir ayağında, Torbalı ilçesinde 'Maraz' lakaplı Hasan Keser'in liderliğini yürüttüğü suç örgütü çökertildi. Operasyonda, örgütün lideri de dahil olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ateşli silah kullanmak suretiyle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit, hakaret, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve ruhsatsız silah kullanma olaylarına karıştıkları tespit edildi.


08:49 Harvard’a ders olmuştu Türkiye’nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti Harvard'a ders olmuştu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi EGS iflas etti
08:23 Çetelerin kontrolüne geçen Haiti’de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti Çetelerin kontrolüne geçen Haiti'de Başbakan Ariel Henry görevinden istifa etti
08:17 Sinan Ateş’in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı Sinan Ateş'in babasının oğluna son mektubu ortaya çıktı
07:49 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi 8. Yargı Paketi yürürlüğe girdi! Adli para cezasında alt tutar 100 liraya yükseltildi
00:33 Savaşta bir ilk İsrail, Lübnan’ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi Savaşta bir ilk! İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi
09:29 AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Yeniden Refah Partisi ile ittifak görüşmelerinin ayrıntılarını paylaştı
09:29 Ronaldo’nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi’nden elendi Ronaldo'nun takımı Al-Nassr, Asya Şampiyonlar Ligi'nden elendi
09:17 Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi Çete polisleri duyunca kapıyı açmadı, Özel Harekat mahzene girdi
08:48 Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi Mahzen 9 operasyonunda 6 çete daha çökertildi
07:18 Annesini öldürüp karakola gitti Annesini öldürüp karakola gitti
00:21 Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarıldı Emeklilerin bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı
00:16 Fernando Santos’tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum Fernando Santos'tan maç sonuna damga vuran sözler: Üzerimde baskı hissetmiyorum
23:37 Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti Fransız gazetesi Liberation, skandal bir karikatürle Gazzelilerle dalga geçti
22:23 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen görüntülerle ilgili soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 09:54:38. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ'nün TSK içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement