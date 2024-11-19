FETÖ Operasyonu: 49 Gözaltı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonu: 49 Gözaltı

İzmir merkezli operasyonda FETÖ üyesi 49 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

19.11.2024 11:48
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen, haklarında kesinleşmiş hapis ve arama kaydı bulunan şüphelilere yönelik İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda, hücre evlerine gizlenmiş 49 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; dosyalarda isimleri geçen, Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulunan, fon sağlayan kişilerden olduğu tespit edilen, hücre evlerinde saklandıkları değerlendirilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edilen 61 şüpheli belirlendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik, İzmir merkez ilçeleri ile Menemen, Menderes, Tire ilçeleri, Niğde ve Aydın illerinde bulunan adreslerde bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda toplam 49 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 645 Amerikan Doları, 650 Euro ve 51 bin 245 Türk Lirası, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi. Firari şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Operasyonu: 49 Gözaltı - Son Dakika

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