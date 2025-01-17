FETÖ Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda 18 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul ve Çankırı'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı.

17.01.2025 12:42
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İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yürütüldü. İstanbul ve Çankırı'da yürütülen çalışmaların ardından haklarında ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgütsel tekniğe uygun aranma kayıtları, örgüte ait yurtta klavye sınavlarına çalıştığına dair tanık beyanı bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı olan 'bylock' kullandığı tespit edilen ve aktif görevde olduğu anlaşılan 1 zabıt katibi, 1 öğretmen ve 1 uzman tabip ile KHK ile resen emekli edilen 3. sınıf emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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