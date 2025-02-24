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FETÖ Operasyonunda 77 Gözaltı

FETÖ Operasyonunda 77 Gözaltı

Antalya merkezli 'Kıskaç-40' operasyonunda 77 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında yöneticiler ve KHK ile ihraç edilenler var.

24.02.2025 13:32
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FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik Antalya merkezli 31 ilde düzenlenen 'Kıskaç-40' operasyonlarında gözaltına alınan ve aralarında şirketin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu 77kişi adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 21 Şubat tarihinde sosyal medya hesabından duyurduğu Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansal yapılanmasına yönelik Antalya merkezli 31 ilde Maydanoz Döner restoran zincirine yönelik düzenlenen "Kıskaç-40" operasyonlarında gözaltına alınan 8'i kadın 77 şüpheli Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ki (KOM) ifade işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi.

Aralarında KHK ile ihraç kamu görevlileri de bulunuyor

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Maydanoz Döner'in Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin yanı sıra FETÖ'nün eski mahrem imamları ve FETÖ ile iltisaklı olduğu için KHK ile ihraç edilen hakim ve kamu görevlilerinin de bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Operasyonunda 77 Gözaltı - Son Dakika

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