FETÖ Operasyonunda 94 Vergi Müfettişi Gözaltında - Son Dakika
FETÖ Operasyonunda 94 Vergi Müfettişi Gözaltında

16.02.2026 20:55
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda 94 vergi müfettişi gözaltına alındı, 52'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığında görevli vergi müfettişlerine yapılan operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından Ankesörlü Kart Sistemi (AKS) kullanarak bağlantı kurdukları tespit edilen, terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan, örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişi tespit edildi. İstanbul merkezli olarak 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 94 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme 38 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygularken, etkin pişmanlıktan yararlanan 4 kişi ise serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Terör, Son Dakika

22:06
