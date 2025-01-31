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FETÖ Operasyonunda Hissedar Tutuklandı

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Bank Asya'nın A grubu hissedarı Erdal Babadağ, FETÖ operasyonunda tutuklandı.

31.01.2025 22:36
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FETÖ operasyonunda Bank Asya hissedarı tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Bank Asya'nın A grubu hissedarlarından Erdal Babadağ'ın da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 12 kişiyi gözaltına almıştı. 7 ildeki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul'a sevk edilmişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılık ifadeleri sonrası sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden Bank Asya grubu hissedarlarından Erdal İdrak Babadağ ile birlikte Ekrem Ç., İbrahim E., Orhan A., Sıddık A. ve Selami K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ahmet A., Ayhan K., Ahmet Ramazan B., Osman Uğur B., Fatma A. ve Yaman Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bank Asya, İstanbul, Politika, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

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