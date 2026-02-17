FETÖ/PDY Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
FETÖ/PDY Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı

17.02.2026 08:06
İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda FETÖ'ye yönelik 18 şüpheli yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Örgüt içerisinde sorumlu düzeyde ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösterdikleri saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun illeri dahil toplam 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 18 FETÖ üyesinin yakalandığı bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

FETÖ/PDY Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı

FETÖ/PDY Operasyonunda 18 Şüpheli Yakalandı
