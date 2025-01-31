FETÖ Şüphelisi Ereğli'de Yakalandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY şüphelisi, ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve Nevşehir'de yurtlardan sorumlu olduğu iddia edilen B.E., Ormanlı beldesindeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu adresi tespit edilen B.E., gözaltına alındıktan sonra tamamlanan soruşturmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK