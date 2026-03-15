Samsun'da FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ)" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. (58) yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ üyeliğinden hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.