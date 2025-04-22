FETÖ Üyesi Emekli Öğretmen Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan aranan emekli öğretmen R.Y., jandarma ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi, deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. isimli şahıs yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emekli öğretmen olduğu öğrenilen R.Y., gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN