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FETÖ Üyesi Erzincan'da Yakalandı

FETÖ Üyesi Erzincan\'da Yakalandı
31.07.2025 08:43
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FETÖ/PDY üyesi A.K., 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla yakalanıp cezaevine gönderildi.

Erzincan'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında aranma kaydı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K., yakalanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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