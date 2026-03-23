Fetö Üyesi Muğla\'da Yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ silahlı terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firari şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan müşterek çalışmalarda; Muğla Ağır Ceza İlamat Masasınca hakkında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan A.K. isimli şahıs Fethiye İlçesince yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA