Bursa'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri FETÖ/PYD üyesi üsteğmeni kıskıvrak yakaladı.
İnegöl Jandarma komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında FETÖ terör örgütü üyesi olmaktan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet İ.'yi (36) İnegöl'ün kırsal Hamzabey Mahallesindeki evinde gözaltına aldı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › FETÖ Üyesi Üsteğmen İnegöl'de Yakalandı - Son Dakika
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