FETÖ'ye 78 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ'ye 78 Gözaltı

13.07.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT ve polis, İstanbul merkezli operasyonda FETÖ'ye yönelik 78 şüpheliyi yakaladı.

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, örgütün güncel yapılanmasında faaliyet gösteren 78 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin, güvenlik ve örgütsel gizliliği sağlamak amacıyla internet tabanlı uygulamalar üzerinden toplantılar gerçekleştirdikleri, örgüte yeni eleman kazandırmak, kamu kurumlarına sızmayı sağlamak ve örgütsel aidiyeti artırmak amacıyla vize istemeyen ülkelerde düzenlenen eğitim kamplarına katıldıkları anlaşıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Polis, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye 78 Gözaltı - Son Dakika

Tokat’ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti
’İçlerine şeytan girdi’ deyip, iki ablasını öldürmeye kalkıştı 'İçlerine şeytan girdi' deyip, iki ablasını öldürmeye kalkıştı
Özbekistan Latin alfabesine geçişi tamamlıyor Özbekistan Latin alfabesine geçişi tamamlıyor
Türkiye’nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık Türkiye'nin genç nüfusu, 117 ülkenin genel nüfusundan kalabalık
Netanyahu’dan Graham’a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti Netanyahu'dan Graham'a veda: İsrail en büyük dostlarından birini kaybetti
Avcılar’da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti Avcılar'da fenalaştıktan sonra girdiği tuvalette hayatını kaybetti

09:05
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
Haluk Levent soruşturmasında Oğuzhan Uğur sessizliğini bozdu
09:04
FETÖ’ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
FETÖ'ye yönelik 81 ilde 968 şüpheli için operasyon başlatıldı
08:51
Senatör Lindsey Graham’ın ölüm nedeni belli oldu
Senatör Lindsey Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
08:17
İsrail’den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
İsrail'den Davut Koridoru için saldırı hazırlığı! Türkiye gelişmeleri yakından izliyor
07:40
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon 19 kişi gözaltına alındı
Ahbap Derneği çalışanlarına operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:09
ABD’yi karıştıran ölüm Suikast iddiaları peş peşe geldi
ABD'yi karıştıran ölüm! Suikast iddiaları peş peşe geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 09:59:46. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ'ye 78 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.