FETÖ'ye Finans Sağlayan 230 Gözaltında - Son Dakika
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FETÖ'ye Finans Sağlayan 230 Gözaltında

15.07.2025 10:03
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İzmir merkezli 60 ildeki operasyonla 371 şüpheliden 230'u gözaltına alındı. 7.5 milyon TL aktarıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik İzmir merkezli 60 ilde düzenlene eş zamanlı operasyonun detayları ortaya çıktı. Terör örgütüne finansal destek sağladıkları belirlenen 371 şüpheliden 230'u gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanma çalışmaları sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü FETÖ'ye finans sağladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. MASAK tarafından hazırlanan raporda, yurtiçi ve yurtdışında bulunan bazı şahıslar ile birinci derece yakınları hakkında daha önce FETÖ üyeliğinden işlem yapıldığı tespit edildi. Bu şahıslara gıda satışı yapılmış gibi gösterilerek Türk Lirası, dolar ve altın cinsinden finansal destek toplandığı, toplanan paraların ise gıda kolisi görüntüsü altında örgüt üyelerine ulaştırıldığı belirlendi. Bu yöntemle örgüte aktarılan toplam meblağın 7 milyon 500 bin TL olduğu öğrenildi.

230 gözaltı

15 Temmuz'un 9. yıldönümünde "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için İzmir merkezli 60 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 371 şüpheli hakkında gözaltı kararı verililerken belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 230 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, gözaltı kararı verilen 34 şüpheli hakkında farklı illerde "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğü, bu kişilerin legal veya illegal yollarla yurtdışına çıktıkları belirlendi. Ayrıca, örgütü finanse eden 43 şüphelinin de FETÖ üyeliğinden arandığı ve yurtdışında firari durumda oldukları tespit edildi. Bu kişiler hakkında da gerekli adli işlemler başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Finans, Hukuk, Terör, izmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'ye Finans Sağlayan 230 Gözaltında - Son Dakika

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