FETÖ'ye Operasyon: 128 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ'ye Operasyon: 128 Şüpheli Yakalandı

22.07.2026 11:35
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Jandarma, 22 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 128 şüpheliyi yakaladı, 51'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca 22 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde operasyonlar düzenlendi.

Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin, Sinop, Tokat ve Trabzon'da gerçekleştirilen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 51'i tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ'ye Operasyon: 128 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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