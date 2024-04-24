FETÖ'ye yönelik operasyonda 13 eski askeri öğrenci yakalandı

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FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen "KISKAÇ-13" operasyonunda 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-13" operasyonunda; 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "KISKAÇ-13" operasyonunda; örgüt mensuplarının mülakat sınavlarında aday numaralarında kodlama yaparak askeri okullara yerleştirdiği tespit edilen 13 şüpheli eski askeri öğrenci yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, FETÖ'cülere göz açtırmayacaklarını, aziz milletin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceklerini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce; İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 15 farklı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen "KISKAÇ-13" operasyonunda şüpheli eski askeri öğrencilerin: örgütün askeri yapılanmasına yönelik ankesörlü hatlardan iletişim kurdukları, haklarındaki beyanlar ve askeri okullara girişte mülakat sınavlarında aday numaraları üzerinden kodlama yapılarak askeri okullara girişte öncelik sağlandığı tespit edildi.