Fiat Otomobil Köprüye Çarptı: 1 Ölü

Fiat marka otomobil hurdaya döndü: 1 ölü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan Fiat marka otomobil adeta hurdaya döndü. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Taşköprü ilçesi Taşköprü- Hanönü karayolu Kornapa köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Dündar idaresindeki 34 YT 4306 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak köprünün korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atan otomobil hurda yığınına döndü. Feci kazada sürücüsü Sinan Dündar olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.